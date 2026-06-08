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Пенсии

16 млн россиян получили уведомления о пенсионных накоплениях от СФР

Социальный фонд проинформировал почти 16 млн россиян о состоянии их пенсионных накоплений и доходности инвестирования.

К маю 2026 года Социальный фонд уже разослал почти 16 млн уведомлений. Проактивное информирование начинается для женщин по достижении 40 лет, а для мужчин — с 45 лет. После этого уведомления приходят на регулярной основе один раз в три года.

Работающим людям сообщают о размере сформированных средств, доходах от их инвестирования и управляющих организациях. Сведения доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги» и в клиентских офисах фонда. Об этом сказано на сайте СФР.

Такой формат позволяет налогоплательщикам оценить размер будущих выплат и проверить корректность данных на лицевом счете. С середины 2024 года Социальный фонд также начал уведомлять о состоянии счетов клиентов негосударственных пенсионных фондов.

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