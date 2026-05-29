Работающим пенсионерам в августе прибавят к пенсии до 470 рублей

Работающим пенсионерам в августе пересчитают пенсии. Максимальная прибавка — меньше 500 рублей, зато автоматически.

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Максимальная прибавка составит около 470 рублей в месяц, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Речь идет не об индексации, а о ежегодном беззаявительном перерасчете страховой пенсии. Его делают на основании страховых взносов, которые работодатель перечислил за пенсионера в прошлом году.

Размер прибавки у каждого будет свой. Он зависит от официальной зарплаты и количества пенсионных коэффициентов, заработанных за 2025 год.

Но есть лимит: при перерасчете учитывают не больше трех пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году — 156,76 рубля. Поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля.

Подавать заявление не нужно — перерасчет Соцфонд сделает автоматически.

Если пенсионер работал неофициально и за него не перечислялись страховые взносы, августовского увеличения пенсии не будет.