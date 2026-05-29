Работающим пенсионерам в августе прибавят к пенсии до 470 рублей
С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Максимальная прибавка составит около 470 рублей в месяц, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Речь идет не об индексации, а о ежегодном беззаявительном перерасчете страховой пенсии. Его делают на основании страховых взносов, которые работодатель перечислил за пенсионера в прошлом году.
Размер прибавки у каждого будет свой. Он зависит от официальной зарплаты и количества пенсионных коэффициентов, заработанных за 2025 год.
Но есть лимит: при перерасчете учитывают не больше трех пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году — 156,76 рубля. Поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Подавать заявление не нужно — перерасчет Соцфонд сделает автоматически.
Если пенсионер работал неофициально и за него не перечислялись страховые взносы, августовского увеличения пенсии не будет.
Комментарии2
Теперь можно позволить себе лишний раз не заходить в магазин за хлебом.
Обратите внимание: если вы работали неофициально, перерасчета пенсии не будет, так как страховые взносы за вас не уплачивались. Также максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, даже если ваш заработок позволял бы начислить больше.