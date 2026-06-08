💲 Курс доллара, евро и юаня на 8 июня 2026 года
На 8 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 73,5 рубля, курс евро — 85,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 8 июня 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
73,4689 рубля
Евро
85,5582 рубля
Юань
10,8530 рубля
ЦБ с 8 июня 2026 года перейдет на расчет курса евро через связку «доллар-рубль» и данные ЕЦБ по паре «евро-доллар» на 15:30 мск. Такой подход введут из‑за крайне низких оборотов по паре рубль/евро, которые больше не позволяют считать прямой ежедневный курс репрезентативным.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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