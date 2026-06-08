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Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 8 июня 2026 года

Банк России установил курс доллара США 73,5 рубля, евро стоит 85,5.

На 8 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 73,5 рубля, курс евро — 85,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 8 июня 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

73,4689 рубля

Евро

85,5582 рубля

Юань

10,8530 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 8 июня 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 8 июня 2026 года. Источник: ЦБ.

ЦБ с 8 июня 2026 года перейдет на расчет курса евро через связку «доллар-рубль» и данные ЕЦБ по паре «евро-доллар» на 15:30 мск. Такой подход введут из‑за крайне низких оборотов по паре рубль/евро, которые больше не позволяют считать прямой ежедневный курс репрезентативным.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Автоматизация учета

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