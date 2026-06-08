Семьи с детьми, рожденными до 2020 года, смогут получить право на доплату к маткапиталу

Депутаты предлагают дать право на доплату к материнскому капиталу тем семьям, у которых первый и второй ребенок родились до 2020 года, но третий появился уже после изменения правил.

В Госдуме предложили расширить категории семей, которые могут получить прибавку к материнскому капиталу при рождении третьего и последующих детей. Соответствующий законопроект направили в правительство председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и глава комитета по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина.

Документ предусматривает изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Сейчас семьи, в которых первый и второй ребенок появились на свет до 1 января 2020 года, не имеют права на доплату при рождении третьего ребенка после этой даты.

По словам Ярослава Нилова, такая ситуация ставит часть родителей в неравное положение.

«Например, ребенок первый родился в 2012 году, ребенок второй — в 2019 году. У них право на материнский капитал, на базовую часть, возникло в 2019 году. А сейчас рождается третий ребенок. По действующей редакции третьем ребенку ничего не положено», — сказал Нилов.

Законопроект предлагает устранить этот разрыв и предоставить таким семьям полноценный материнский капитал с учетом прибавки.

Размер доплаты изначально составлял 150 тыс. рублей, но за прошедшие годы сумма была многократно проиндексирована. Депутаты считают, что корректировка правил позволит восстановить справедливость и поддержать семьи, которые оказались вне действующего механизма.