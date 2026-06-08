ФНС предложила простой способ подтвердить расходы на медикаменты для получения вычета

Подтвердить расходы на лекарства для получения налогового вычета теперь можно без бумажных чеков — достаточно сохранить электронные версии через мобильные сервисы ведомства.

ФНС напомнила, что подтвердить расходы на приобретение лекарств для получения вычета по НДФЛ стало значительно проще благодаря электронным сервисам.

Налогоплательщики могут сохранять чеки в мобильном приложении «Проверка чеков» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Оба сервиса позволяют отсканировать QR‑код и автоматически загрузить данные о покупке в облачное хранилище.

«При этом обязательным условием для получения вычета является не только наличие чека, но и рецептурного бланка», — сказали в УФНС по Иркутской области.

Ранее для оформления вычета требовалось предоставлять в инспекцию оригиналы бумажных чеков. Теперь достаточно приложить к декларации 3‑НДФЛ их электронные образы. Такой формат исключает риск потери или повреждения документов и особенно удобен для граждан, которые регулярно приобретают дорогостоящие рецептурные препараты.