ФНС: когда теряется право на пониженный тариф страховых взносов при исключении из реестра МСП и при смене вида деятельности

Если исключили из реестра МСП – прав на льготу по страховым взносам теряется с 1-го числа месяца, а если поменяли код ОКВЭД – то с начала расчетного периода.

Субъекты МСП с 2026 года применяют пониженный тариф страховых взносов 15% к выплатам, которые превышают 1,5 МРОТ, напомнило региональное УФНС.

Для получения права на льготу основной вид деятельности, входящий в правительственный перечень, должен быть зафиксирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а доля доходов от него должна составлять не менее 70% от общей суммы выручки.

Плательщик теряет право на пониженный тариф в таких случаях:

если его исключают из реестра МСП — с 1-го числа месяца исключения ;

если компания меняет основной ОКВЭД на вид деятельности, которого нет в правительственном перечне – с начала расчетного периода.

Если бизнес меняет основной вид деятельности на «льготный» в течение года, он получает право на пониженную ставку с 1-го числа месяца, в котором внесли изменения в реестр. При этом условие о 70-процентной доле профильного дохода должно соблюдаться по итогам отчетных периодов текущего года.

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