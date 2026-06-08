ФНС: когда теряется право на пониженный тариф страховых взносов при исключении из реестра МСП и при смене вида деятельности
Субъекты МСП с 2026 года применяют пониженный тариф страховых взносов 15% к выплатам, которые превышают 1,5 МРОТ, напомнило региональное УФНС.
Для получения права на льготу основной вид деятельности, входящий в правительственный перечень, должен быть зафиксирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а доля доходов от него должна составлять не менее 70% от общей суммы выручки.
Плательщик теряет право на пониженный тариф в таких случаях:
если его исключают из реестра МСП — с 1-го числа месяца исключения;
если компания меняет основной ОКВЭД на вид деятельности, которого нет в правительственном перечне – с начала расчетного периода.
Если бизнес меняет основной вид деятельности на «льготный» в течение года, он получает право на пониженную ставку с 1-го числа месяца, в котором внесли изменения в реестр. При этом условие о 70-процентной доле профильного дохода должно соблюдаться по итогам отчетных периодов текущего года.
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