Цифровой рубль подключат к резервному фонду уже в 2026 году для ускорения госрасходов

Кабмин получит право использовать цифровой рубль при распределении средств резервного фонда в 2026 году, что должно повысить прозрачность и скорость бюджетных операции.

В 2026 году цифровой рубль может получить новое применение в бюджетном процессе. Законопроект с такими поправками правительство внесло в Госдуму 8 июня 2026 года.

Согласно изменениям, кабмин сможет принимать решения об использовании средств резервного фонда с применением цифрового рубля. Такой механизм позволит повысить прозрачность государственных расходов, усилить бюджетную дисциплину и ускорить проведение расчетов.

«Проектируемые нормы закона в условиях высокой неопределенности в мировой экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке дадут Правительству РФ возможность гибко реагировать на возможные вызовы», — сказано на сайте Минфина.

Главная задача поправок — гарантировать бесперебойное финансирование ключевых направлений: социальных обязательств, мер по обеспечению обороноспособности и безопасности, а также проектов, связанных с технологическим суверенитетом.