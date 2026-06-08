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Налоги, взносы, пошлины

Технологический сбор отложили до 1 декабря 2026 года по просьбе бизнеса

Власти перенесли старт технологического сбора на декабрь 2026 года, дав компаниям дополнительное время для подготовки к новым требованиям.

8 июня 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Бюджетный кодекс, по которому срок начала взимания технологического сбора перенесли на 1 декабря 2026 года.

Изначально сбор собирались запустить с 1 сентября 2026 года, однако после совещания с представителями отраслевых объединений власти решили отложить этот процесс до 1 декабря.

«В связи с предложениями отраслевых объединений срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря 2026 года», — сказано на сайте Минфина.

Технологический сбор распространяется только на товары из специального перечня правительства. На первом этапе он затронет только готовую продукцию: смартфоны, компьютеры и светотехнику.

Максимальная ставка — до 5 000 рублей за единицу, но точная сумма зависит от категории товара. Важно, что без уплаты сбора товар нельзя ввести в оборот, то есть продавать.

Недавно мы писали, что Минфин добавил КБК для технологического сбора.

Автор

Клерк Бизнес
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Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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