Минтруд предлагает не закреплять четырехдневку: режим можно регулировать и сейчас

Законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю не нужно из-за достаточной гибкости текущих норм.

Глава Минтруда Антон Котяков считает избыточным введение четырехдневки на федеральном уровне.

Действующие правила позволяют комбинировать различные режимы работы, пояснил он.

«Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим», — сказал Котяков.

Он пояснил, что сотрудники могут сочетать дистанционную занятость с посещением офиса, работать полностью удаленно, использовать сдельные формы оплаты или почасовую оплату.