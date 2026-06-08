⚡️ Итоги дня: автомобилистов могут освободить от оплаты парковки из-за сбоев, каждое десятое предложение о продаже недвижимости — фейк, у учителей будет меньше бюрократии

В России растут продажи телевизоров с большой диагональю экрана вслед за увеличением аудитории онлайн-кинотеатров.

Снизился ажиотажный спрос на иностранные бренды, которые ушли из России, потребители в значительной степени переключились на отечественные аналоги, подсчитали в АКОРТ.

«Авито» запустил биржу грузоперевозок для малого и среднего бизнеса.

Готовая еда стала самым быстрорастущим сегментом ретейла в последние годы.

«Вкусно — и точка» выпустит игрушки с южнокорейским мультсериалом BROWN AND FRIENDS: старт продаж — 16 июня 2026 года.

«Золотое яблоко» повторно выпустит ЦФА на 1,5 млрд рублей. Цель ретейла — привлечь новых клиентов.

Абхазия собирается в разы увеличить экспорт голубики в Россию из-за высокого спроса.

Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги за услугу не удалось по независящим от них причинам.

Крупные аэропорты России со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта, по биометрии.

Чистая прибыль мировых авиакомпаний сократится почти вдвое, с $45 млрд в 2025 году до $23 млрд в 2026 году, из-за последствий войны США и Израиля с Ираном.

Количество показов алмазной продукции клиентам компании «Алроса» в мае 2026 года достигло рекордного уровня за последние восемь лет.

Каждое десятое предложение о продаже недвижимости в России не соответствует действительности: ложными могут быть цена или состояние объекта.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей — не более 15% от преподавательской нагрузки.

«Сбер», SberDevices и Cosmos Hotel Group договорились о развитии умных отелей.

В 2026 году Россия планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом.

Среди самых популярных запросов у российских туристов — монастыринг или избинг, то есть поездки по монастырям или селам.

В России в 2026 году появится первая вакцина от менингококковой инфекции.

Заболеваемость краснухой в России превысила средний уровень примерно в 20 раз.