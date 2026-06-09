💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 июня 2026 года

На 9 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 73,3 рубля, курс евро — 85,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 июня 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 73,2644 рубля Евро 85,2798 рубля Юань 10,7826 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 9 июня 2026 года. Источник: ЦБ.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил, что с мая 2026 года Минфин вновь проводит валютные покупки по бюджетному правилу, а накопленная ликвидность и сильная внешнеторговая позиция остаются дополнительным стабилизирующим фактором. По его словам, при ослаблении рубля часть участников может нарастить предложение валюты, что будет сглаживать переход курса к более сбалансированным уровням.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.