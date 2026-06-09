💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 июня 2026 года
На 9 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 73,3 рубля, курс евро — 85,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 июня 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
73,2644 рубля
Евро
85,2798 рубля
Юань
10,7826 рубля
Глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил, что с мая 2026 года Минфин вновь проводит валютные покупки по бюджетному правилу, а накопленная ликвидность и сильная внешнеторговая позиция остаются дополнительным стабилизирующим фактором. По его словам, при ослаблении рубля часть участников может нарастить предложение валюты, что будет сглаживать переход курса к более сбалансированным уровням.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию