Сенатор: МРОТ нужно увеличить до 40 тыс. рублей

Решение о повышении зарплат будут принимать исходя из возможностей бюджета.

Текущие рыночные цены требуют пересмотра МРОТ. Так считает глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Сумма МРОТ в 40 тыс. отражает базовые потребности людей в условиях роста стоимости жизни. По словам сенатора, он лично наблюдает значительное увеличение расходов на покупку привычного набора товаров.

«Конечно, надо повышать минимальный размер оплаты труда, потому что рыночные цены растут, людям надо как-то жить. По нынешним временам, как сейчас складывается стоимость жизни, хотя бы 40 тыс. надо уже платить», — сказал Артамонов.

Но увеличивать МРОТ будут «исходя из возможностей» бюджета, уточнил он.

МРОТ в России с 1 января 2026 года составляет 27 093 руб.