Правительство изменило правила проведения торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

С 1 июля 2026 для конкурсов и аукционов на право размещения рекламы на государственных или муниципальных участках и зданиях начнут действовать специальные требования.

Кабмин утвердил специальные правила для конкурсов и аукционов на право заключить договор об установке и эксплуатации рекламной конструкции на участке, здании или иной публичной недвижимости.

Изменения введены постановлением правительства от 04.06.2026 № 693 и вступят в силу с 1 июля 2026 года. До этого момента такие торги проводят по общим правилам.

Организаторы торгов будут подробно описывать объект в извещении. В документацию необходимо включить место нахождения, технические характеристики конструкции и не менее трех цветных фотографий.

Вводится закрытый перечень документов для участников. В заявку нужно включить полное и сокращенное название компании, ИНН, выписку из ЕГРЮЛ, и подтвердить, что компания не находится в состоянии ликвидации или конкурсного производства.

Участникам разрешат подавать только одну заявку на лот. Если претендент направит два и более документа и не отзовет лишние, все его заявки вернут без рассмотрения.

Осмотр имущества станет бесплатным и будет проводиться не реже одного раза в пять рабочих дней с момента публикации извещения на ГИС «Торги», но не позднее чем за два рабочих дня до завершения приема заявок.

Аналогичный порядок проведения процедур установят и для аукционов.