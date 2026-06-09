Бизнес покупает больше велосипедов и самокатов для курьерской доставки

Услуги доставки и перевозки на велосипедах, самокатах и мотоциклах стали популярнее, поэтому растет спрос на такой транспорт.

Бизнес стал покупать больше микромобильного транспорта в период с января по апрель 2026 года.

Об этом сообщают Авито Услуги и портал ВсеИнструменты.ру.

В нескольких городах продажи увеличились сразу в несколько раз:

Омск —в 6,5 раза;

Новосибирск — в 3,5 раза;

Челябинск — в 3 раза;

Санкт-Петербург — почти в 2,5 раза;

Пермь и Волгоград — в 2 раза.

Растет и интерес к аренде: прокат самокатов стал популярнее в 2 раза, электровелосипедов — на 92%, а классических велосипедов — на 55%.

Услуги доставки и перевозки на велосипедах, самокатах и мотоциклах тоже стали популярнее: с января по апрель спрос на такие перевозки вырос в 1,5 раз по год к году.

«Доставка на велосипедах и самокатах перестает быть исключительно сезонной практикой. Мы видим устойчивый интерес к таким услугам и зимой, и в межсезонье», — отметила руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» Авито Услуг Евгения Лазарева.

Это вызвано развитием городской инфраструктуры — особенно в крупных городах, где дорожки для СИМ чистят и обрабатывают от наледи, а курьеры используют модели с широкими шинами, адаптированными под любую погоду.

Но и сами службы доставки все серьезнее заботятся об экипировке сотрудников:

Благодаря этому услуги доставки становятся доступнее за счет снижения стоимости, и спрос на них растет.