Для продажи табака нужно получать лицензию с 1 октября 2026 года — Госдума приняла закон

Депутаты приняли поправки в Налоговый кодекс, которые установят госпошлины за лицензии на оптовый и розничный оборот табачной и никотиновой продукции. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2026 года.

9 июня 2027 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит государственную пошлину за выдачу и продление лицензий на торговлю табачной и никотиновой продукцией. Документ подготовлен правительством и предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

Согласно закону, лицензия на закупку, хранение и поставку табачной и никотиновой продукции, а также сырья, будет стоить 800 тыс. рублей, если срок ее действия превышает пять лет. Продление на меньший срок обойдется в 3,5 тыс. рублей.

Для розничной торговли и развозной продажи установлена фиксированная ставка — 20 тыс. рублей за каждый год действия лицензии, как при первичном получении, так и при продлении.

Новые требования вступят в силу 1 октября 2026 года.