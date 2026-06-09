Лоббисты пытались давить на депутатов, но закон приняли — теперь регионы смогут сами устанавливать запрет на продажу электронных сигарет

Председатель Госдумы заявил, что противники региональных запретов на продажу вейпов развернули масштабную кампанию давления на депутатов, сравнимую с попытками блокировать другие резонансные решения парламента.

9 июня 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволит субъектам РФ самостоятельно ограничивать торговлю никотинсодержащей продукцией для защиты здоровья населения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что работа над законопроектом о запрете вейпов шла с беспрецедентным давлением.

«Развернута буквально травля тех, кто выступает инициатором принятия закона по ограничению и запрете продажи вейпов. Стали в социальных сетях противодействовать решению, чтобы под какими бы то ни было предлогами отложить рассмотрение данного законопроекта», — сказал Вячеслав Володин.

Он также добавил, что регионы все же получат право вводить полный запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории.

Володин уверен, что торговля вейпами не имеет отношения к поддержке бизнеса, так как прибыль здесь извлекается из болезней детей. Депутаты готовы защищать регионы от внешнего давления при реализации этого права.