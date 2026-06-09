Лоббисты пытались давить на депутатов, но закон приняли — теперь регионы смогут сами устанавливать запрет на продажу электронных сигарет
Председатель Госдумы заявил, что противники региональных запретов на продажу вейпов развернули масштабную кампанию давления на депутатов, сравнимую с попытками блокировать другие резонансные решения парламента.
9 июня 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволит субъектам РФ самостоятельно ограничивать торговлю никотинсодержащей продукцией для защиты здоровья населения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что работа над законопроектом о запрете вейпов шла с беспрецедентным давлением.
«Развернута буквально травля тех, кто выступает инициатором принятия закона по ограничению и запрете продажи вейпов. Стали в социальных сетях противодействовать решению, чтобы под какими бы то ни было предлогами отложить рассмотрение данного законопроекта», — сказал Вячеслав Володин.
Он также добавил, что регионы все же получат право вводить полный запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории.
Володин уверен, что торговля вейпами не имеет отношения к поддержке бизнеса, так как прибыль здесь извлекается из болезней детей. Депутаты готовы защищать регионы от внешнего давления при реализации этого права.
Комментарии1
ничего не могу сказать должны ли они продаваться или надо запрещать, но, подобные вещи, считаю, должны решаться именно на федеральном уровне разом для всей страны!
что-то так читается.... испугались что ли? Давление и травля возымели своё действие!
И поэтому этот закон сбагрили в прерогативу регионам?
Теперь губеры тоже испугаются, и спихнут это всё в .... правильно: в муниципалитеты! А те - на уровень поселений! )))))))))))
а самим? решить и реализовать? кишка тонка? шпугалися?