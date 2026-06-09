Эксперт рассказал, как правильно передать право подписи

В Клерк.Система вышел мини-курс «Как составить приказ о наделении правом подписи».
Если руководитель хочет делегировать подписание документов, достаточно оформить приказ. Можно опираться на ГОСТ Р 7.0.97-2025 или составить документ в свободной форме. В приказе указывают дату, уполномоченных, номер документа, место издания.
Организация вправе установить лимиты — например, на форматы подписей, которые разрешено использовать, или на срок действия полномочий определенного лица.
Мини-курс за пару минут разъяснит:
чем отличается отдельный приказ от общего;
какие данные прописать;
кому можно передать право подписи;
за кого разрешено расписываться;
когда лучше заверить приказ печатью.
Смотрите видео и читайте материалы мини-курса по ссылке.
✒️ А Клерк.Система расписывается за качество контента. Наши подписчики каждый день получают разборы законов, мини-курсы и вебинары, доступ к базам данных, личным консультациям и инструментам для бухгалтеров.
Начать дискуссию