Эксперт рассказал, как правильно передать право подписи

Организация может наделить правом подписи неограниченное количество лиц. Но единой формы составления приказа нет.

В Клерк.Система вышел мини-курс «Как составить приказ о наделении правом подписи».

Если руководитель хочет делегировать подписание документов, достаточно оформить приказ. Можно опираться на ГОСТ Р 7.0.97-2025 или составить документ в свободной форме. В приказе указывают дату, уполномоченных, номер документа, место издания.

Организация вправе установить лимиты — например, на форматы подписей, которые разрешено использовать, или на срок действия полномочий определенного лица.

Мини-курс за пару минут разъяснит:

чем отличается отдельный приказ от общего;

какие данные прописать;

кому можно передать право подписи;

за кого разрешено расписываться;

когда лучше заверить приказ печатью.

Смотрите видео и читайте материалы мини-курса по ссылке.