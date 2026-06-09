Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК МП
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Первичные документы

Эксперт рассказал, как правильно передать право подписи

Организация может наделить правом подписи неограниченное количество лиц. Но единой формы составления приказа нет.

33

В Клерк.Система вышел мини-курс «Как составить приказ о наделении правом подписи».

Если руководитель хочет делегировать подписание документов, достаточно оформить приказ. Можно опираться на ГОСТ Р 7.0.97-2025 или составить документ в свободной форме. В приказе указывают дату, уполномоченных, номер документа, место издания.

Организация вправе установить лимиты — например, на форматы подписей, которые разрешено использовать, или на срок действия полномочий определенного лица. 

Мини-курс за пару минут разъяснит: 

  • чем отличается отдельный приказ от общего;

  • какие данные прописать;

  • кому можно передать право подписи;

  • за кого разрешено расписываться;

  • когда лучше заверить приказ печатью. 

Смотрите видео и читайте материалы мини-курса по ссылке.

✒️ А Клерк.Система расписывается за качество контента. Наши подписчики каждый день получают разборы законов, мини-курсы и вебинары, доступ к базам данных, личным консультациям и инструментам для бухгалтеров.  

Подключите тариф

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка