Стало известно, какой будет страховая пенсия при 30 ИПК в 2026 году

Россияне, накопившие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), в 2026 году смогут рассчитывать на страховую пенсию по старости в размере 14 287,49 рубля. Такой расчет привел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, при определении размера выплаты используется стоимость одного пенсионного коэффициента, которая в 2026 году составит 156,76 рубля, а также фиксированная выплата в размере 9584,69 рубля. С учетом этих параметров итоговая сумма страховой пенсии достигает 14 287,49 рубля.

Экономист обратил внимание, что годом ранее аналогичная выплата была ниже. В 2025 году пенсионеры с тем же количеством пенсионных коэффициентов получали 13 278,4 рубля. Таким образом, размер страховой пенсии увеличился примерно на 7,6%.

Балынин также напомнил, что наличие 30 ИПК само по себе не гарантирует назначение страховой пенсии по старости. Для ее оформления необходимо одновременно выполнить три условия: достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов.

Эксперт подчеркнул, что будущая пенсия напрямую зависит от числа заработанных ИПК. Чем больше коэффициентов гражданин успеет накопить за время трудовой деятельности, тем выше окажется размер ежемесячной страховой выплаты после выхода на заслуженный отдых.

Отдельно экономист рассказал о механизме социальной поддержки пенсионеров с низким уровнем доходов. Если совокупное материальное обеспечение неработающего пенсионера оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума, ему назначается федеральная или региональная социальная доплата. Например, если прожиточный минимум пенсионера составляет 18 тысяч рублей, а страховая пенсия равна 14 287,49 рубля, размер доплаты достигнет 3712,51 рубля.

Ранее сенатор Игорь Мурог сообщал, что максимальная прибавка к пенсии для работающих пенсионеров в текущем году может составить около 470 рублей в месяц. При этом окончательная сумма повышения определяется индивидуально и зависит от уровня официальной заработной платы гражданина, а также объема страховых взносов, перечисленных работодателем.

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