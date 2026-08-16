Ребенку исполнилось 18 лет, но он еще не поступил: Минтруд объяснил, дадут ли семейную выплату
Получить налоговый кешбэк можно после зачисления ребенка в учебное заведение.
Минтруд объяснил, положена ли ежегодная семейная выплата, если ребенку уже 18 лет, он окончил школу, но еще не поступил.
Получить налоговый кешбэк можно – после зачисления ребенка в учебное заведение.
Одно из обязательных условий выплаты – в семье должно быть двое и более детей до 18 лет, или до 23 лет, если они обучаются очно, кроме обучения по дополнительным образовательным программам.
Если ребенку больше 18 лет, и он еще не поступил – это условие временно не выполняется.
«Но поскольку заявления на ежегодную семейную выплату принимаются до 30 сентября 2026 года включительно, после выхода приказа о зачислении у вас будет время собрать документы и подать заявление», — пояснило ведомство.
Минтруд рекомендует дождаться зачисления и сразу подавать документы.
Какие справки нужно – зависит от ситуации:
Ситуация
Документы
Ребенок только поступил
Справка об очном обучении из учебного заведения
Ребенок уже учится очно и ему нет 23 лет
Справка об очном обучении;
Справки подают лично в СФР, добавило ведомство.
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