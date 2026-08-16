Юрист объяснил, когда переписку в мессенджере можно использовать в суде

Переписку в мессенджерах можно использовать в качестве доказательства в суде, при этом обязательного требования о нотариальном заверении скриншотов нет. Об этом «Клерку» рассказал управляющий партнер юридической компании «Хелп Консалтинг» Андрей Лихачев.
При подготовке скриншотов важно, чтобы на них были видны номера телефонов сторон, дата и время переписки. Нотариальное заверение может быть полезно, если существует риск удаления сообщений одним из участников — это позволит заранее зафиксировать доказательство.
Если другая сторона оспаривает достоверность переписки, суд может назначить экспертизу.
«Если скриншоты содержат важные сведения, которые напрямую относятся к делу и могут повлиять на его исход, судья примет такое доказательство», — пояснил Лихачев.
Представить суду можно не только текстовые сообщения. Голосовые сообщения и видео также могут использоваться для подтверждения позиции стороны. Например, переписку можно распечатать или сделать запись экрана телефона, чтобы показать содержащиеся в ней аудио- и видеоматериалы.
При этом наличие переписки еще не означает, что суд признает ее достаточным доказательством конкретного обстоятельства.
Так, в сентябре 2025 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассматривал спор об увольнении. Работодатель ссылался на переписку в WhatsApp1 (принадлежит Meta1, признана в РФ экстремистской и запрещена) как на подтверждение того, что запросил у сотрудника письменные объяснения по поводу прогула. Однако в конкретном случае суды сочли такую переписку недостаточным доказательством соблюдения работодателем установленной процедуры истребования объяснений.
Таким образом, сама по себе переписка в мессенджере может быть приобщена к материалам дела, однако ее доказательственное значение суд оценивает с учетом обстоятельств конкретного спора, пояснил Лихачев.
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