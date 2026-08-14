Эксперт рассказала, когда размер зарплаты не влияет на пенсию

Доход сверх 248,25 тыс. рублей в месяц в 2026 году не влияет на формирование будущей страховой пенсии.

В российской пенсионной системе действует «пенсионный потолок» — предельная величина базы для начисления страховых взносов. Доходы, которые превышают этот лимит, не учитываются при расчете пенсионных баллов, что ограничивает размер будущих выплат для высокооплачиваемых специалистов.

Об этом рассказала гендиректор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова

В 2026 году правительство установило предельную базу на уровне 2,979 млн рублей в год. Это соответствует ежемесячному доходу в 248,25 тыс. рублей.

«Максимальное количество баллов, которое можно получить за год — 10, и они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку», — уточнила эксперт.

Таким образом, государство фактически уравнивает в пенсионных правах сотрудников с разным уровнем заработка, если их доход выше указанной планки.

При стаже 45 лет и ежегодном получении максимальных 10 баллов размер страховой пенсии составит около 80 тыс. рублей в месяц в текущих ценах. Для высокооплачиваемых специалистов такая сумма значительно ниже их привычного уровня дохода, отметила Иванова.