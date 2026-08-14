В 2027 году не будут назначать пенсию по старости

Страховые пенсии по старости на общих основаниях в 2027 году назначаться не будут из-за пенсионной реформы.

Из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2027 году не наступит возраст выхода на пенсию для большинства россиян. Об этом 13 сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2027 году на общих основаниях страховые пенсии по старости назначаться не будут. Это связано с тем, что в рамках переходного периода предусмотрены годы, когда пенсионный возраст не наступает», — пояснил Игорь Балынин.

Так, в 2024 году страховая пенсия назначалась женщинам 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года).

В 2026 году ее назначают женщинам 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (в 64 года), в 2028 году — женщинам 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчинам 1963 года рождения (в 65 лет).

А в 2027 году, как и в 2025-м, страховая пенсия на общих основаниях не назначается никому, пояснил эксперт.

Для назначения страховой пенсии по старости нужно соблюдать три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста, напомнил Балынин.