Эксперты предупредили об опасности загрузки рабочих документов в нейросети
Договоры, отчетность и персональные данные не стоит передавать публичным ИИ-сервисам. Для безопасного использования нейросетей компаниям рекомендуют установить внутренние правила.
Использование нейросетей для рабочих задач может привести к утечке конфиденциальной информации, если сотрудники загружают в публичные ИИ-сервисы корпоративные документы и персональные данные. Об этом «Клерку» рассказали эксперты.
Кандидат экономических наук и налоговый консультант Алена Яковлева рекомендует не загружать в нейросети договоры и коммерческие предложения, бухгалтерскую и внутреннюю отчетность, персональные данные клиентов и сотрудников, а также документы, содержащие коммерческую тайну или подпадающие под NDA (Non-disclosure agreement).
Передача такой информации стороннему ИИ-сервису может привести к разглашению конфиденциальных сведений и ответственности.
Снизить риски можно за счет использования только одобренных работодателем ИИ-сервисов и предварительного обезличивания информации. Например, перед загрузкой документа следует удалить ФИО, реквизиты и другие сведения, которые не нужны нейросети для выполнения конкретной задачи.
«Работодатель должен закрепить правила работы с ИИ во внутренних документах — перечислить запрещенные к передаче типы данных, порядок согласования инструментов и алгоритм действий при инциденте», — отметила в беседе с «Клерком» Яковлева.
Также компании могут определить перечень разрешенных нейросетей и назначить сотрудника, ответственного за соблюдение правил их использования.
При этом уровень риска зависит и от того, где именно работает ИИ-система, рассказал «Клерку» ИИ-инженер, основатель сети инженеров Zinin.ai Тим Зинин.
«Публичный сервис, куда вставляют кусок документа, и система внутри контура компании — два разных мира: в первом данные уходят наружу, во втором остаются там, где лежали», — пояснил он.
Для работы с корпоративной информацией эксперт рекомендует использовать внутренние решения, например справочных ИИ-ботов, работающих на базе документов и регламентов компании. При этом окончательное решение должен принимать человек, а за автоматическими действиями системы необходимо закрепить конкретного ответственного.
Типичной ошибкой Зинин назвал ситуацию, когда сотрудник для ускорения работы копирует в публичный ИИ-чат фрагмент договора с реквизитами контрагента. В таком случае корпоративные данные фактически передаются за пределы компании.
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