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Банки
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Ozon Банк запустил гибкие депозиты для бизнеса с доходностью до 14,58%

Бизнес‑клиенты Ozon Банка получили доступ к новым гибким депозитам. Срок можно выбрать самостоятельно, доходность достигает 14,58%.

Ozon Банк объявил о запуске гибких депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты могут самостоятельно выбрать срок размещения — от 3 до 364 дней, что позволяет бизнесу точнее планировать ликвидность и управлять свободными средствами. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе банка.

Доходность по новым депозитам достигает 14,58% годовых, проценты выплачиваются в конце срока в любой день, включая выходные. При открытии депозита можно подключить опцию досрочного закрытия и вывести средства раньше установленного срока.

Сервис доступен всем ИП и ООО, имеющим расчетный счет в Ozon Банке. Минимальная сумма размещения — 1000 рублей, а для депозитов от 1 млн рублей предусмотрена повышенная ставка.

Ozon Банк продолжает расширять линейку продуктов для бизнеса. Число активных клиентов уже превышает 44 млн человек.

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

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