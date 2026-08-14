Можно ли вернуть налог за учебу в 2026 году из доходов прошлого года — ответ ФНС
Социальный налоговый вычет привязывается к году фактической оплаты расходов.
ФНС ответила, можно ли получить вычет за обучение, оплаченное в 2026 году, из доходов 2025 года. Есть уплаченный НДФЛ только за 2025 год
«Нет, нельзя», — ответили налоговики в рубрике вопросов и ответов.
Социальный налоговый вычет привязывается к году фактической оплаты расходов. Можно вернуть НДФЛ только за те налоговые периоды (годы), в которых произвели оплату и при этом был налогооблагаемый доход.
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