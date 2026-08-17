ВС подтвердил приоритет фактического проживания над регистрацией в пенсионных спорах о районных коэффициентах

Суды не могут повторно оценивать доказательства проживания в районах с неблагоприятными условиями, что влияет на применение коэффициента 1,3.

Пенсионер из Калмыкии Анатолий Муниев лишился повышенной пенсии за выслугу лет, так как уполномоченный орган счел его регистрацию в местности с неблагоприятными климатическими условиями недостаточным основанием для применения коэффициента 1,3. Ведомство потребовало подтвердить факт постоянного проживания в таком районе.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций отказали заявителю, однако кассация направила дело на новое рассмотрение, ошибочно связав право на надбавку исключительно с местом регистрации.

Верховный Суд указал, что кассационная инстанция вышла за пределы своих полномочий. Суды нижестоящих инстанций уже установили, что фактически пенсионер проживал в Элисте, где районный коэффициент не применяется. Кассационный суд не имел права повторно оценивать доказательства и устанавливать новые фактические обстоятельства дела.

«Кассационный суд не вправе был вновь оценивать эти доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела», — сказано на сайте ВС.

Ранее суды неоднократно рассматривали споры о правомерности начисления надбавок к пенсиям силовиков. Вопрос о том, что именно подтверждает право на повышенный коэффициент — регистрация по месту жительства или фактическое пребывание — остается предметом судебных разбирательств.