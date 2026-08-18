Юрист назвала риски использования нейросетей на работе

Само по себе использование ИИ на работе не является нарушением. Работодатель должен заранее установить правила работы с нейросетями и ознакомить с ними сотрудников.

Прямого запрета на использование нейросетей на работе в Трудовом кодексе нет. Однако работодатель вправе ограничить их применение через локальные нормативные акты, трудовой договор или должностную инструкцию, рассказала «Клерку» юрист по гражданско-правовым вопросам Анна Краевская.

Такое право работодателя следует из ст. 8 ТК РФ, которая регулирует принятие локальных нормативных актов.

Наказать сотрудника можно не за сам факт обращения к ИИ, а за нарушение конкретного правила, с которым работника предварительно ознакомили. При возникновении спора работодателю придется доказать, какой запрет действовал, что именно сделал сотрудник и какие последствия это повлекло.

За дисциплинарный проступок ст. 192 ТК РФ предусматривает замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.

«Если внутренних правил нет, привлечь к ответственности "за сам факт" почти невозможно», — отметила Краевская.

По словам эксперта, увольнение возможно, например, при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей, если у сотрудника уже есть непогашенное дисциплинарное взыскание. Такое основание предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

При этом отсутствие отдельного корпоративного запрета на использование нейросетей не исключает ответственности за утечку защищенной информации. В частности, при передаче через ИИ персональных данных или коммерческой тайны применяются требования 152-ФЗ «О персональных данных» и 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Ответственность за ошибки в подготовленных с помощью нейросети документах и расчетах также остается за сотрудником.

«ИИ — инструмент, не субъект права. Спрос идет с того, кто подписал и передал результат дальше», — подчеркнула Краевская.

Работодателям эксперт рекомендует не вводить тотальный запрет на ИИ, а установить правила его использования: определить перечень запрещенных к передаче данных, «белый список» разрешенных сервисов, порядок проверки сгенерированных материалов, распределение ответственности и действия при инцидентах.

Сотрудников необходимо ознакомить с этими требованиями. Иначе в случае трудового спора работодателю будет сложнее доказать нарушение установленных правил.