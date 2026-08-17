Эксперты рассказали, в каких сферах женщины чаще открывают бизнес

Ежегодно в России открывается не менее 800 тыс. ИП. На долю мужчин приходится почти 55% из них. Чаще других они выбирают сферу автомобильных грузоперевозок. А Женщины более склоны запускать бизнес в сферах онлайн-торговли и бьюти-услуг.

Об этом сообщают аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Так, в 2023 году женщины открыли на 27,8% больше ИП, чем годом ранее. Прирост среди мужчин составил 17,5%. В 2025 году динамика сохранилась: женщины зарегистрировали на 11,4% больше ИП, чем в 2024-м, а мужчины — на 8%. В 2024 году темпы открытия бизнеса у женщин замедлялась, составив минус 4,8% к уровню 2023 года.

«В 2024 году бизнесвумен оказались более осторожными, открыв на 4,8% ИП меньше по сравнению с 2023 годом. Темпы прироста мужского бизнеса в то же время лишь замедлились до 2,6%», — отметили исследователи.

В топ-три самых популярных среди женщин видов деятельности входит розничная торговля в супермаркетах и универсамах, парикмахерские и салоны красоты.

У мужчин на среди самых популярных направлений – онлайн-торговля и универсальная розница.