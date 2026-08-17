Росприроднадзор раскрыл, как находит компании, которые уклоняются от уплаты экосбора и не сдают отчетность
Ведомство использует данные системы маркировки товаров для поиска
Росприроднадзор автоматизировал процесс выявления нарушителей, которые не сдают экологическую отчетность или не платят экологический сбор.
Ведомство использует данные ФТС, ФНС, ЦРПТ, региональных органов и собственных информационных систем, рассказала замруководителя Росприроднадзора Наталья Афанасьева.
Анализ этой информации в автоматическом режиме помогает точнее находить потенциальных нарушителей.
Эти данные позволяют Росприроднадзору сопоставлять сведения об участниках оборота и продукции с отчетностью по расширенной ответственности производителей. Так можно выявлять компании, у которых возникает обязанность по утилизации отходов, и проверять полноту представленных ими сведений, уточнила Афанасьева.
Дополнительным источником данных стала система маркировки товаров. Каждой единице продукции присваивается уникальный код, а сведения о производстве и вводе в оборот передаются в систему. В ней фиксируются производитель, вид товара, идентификационный код, а при контрактном производстве — собственник товара и сторонний изготовитель.
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