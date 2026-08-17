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Экологический сбор
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Росприроднадзор раскрыл, как находит компании, которые уклоняются от уплаты экосбора и не сдают отчетность

Ведомство использует данные системы маркировки товаров для поиска

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Росприроднадзор автоматизировал процесс выявления нарушителей, которые не сдают экологическую отчетность или не платят экологический сбор.

Ведомство использует данные ФТС, ФНС, ЦРПТ, региональных органов и собственных информационных систем, рассказала замруководителя Росприроднадзора Наталья Афанасьева.

Анализ этой информации в автоматическом режиме помогает точнее находить потенциальных нарушителей.

Эти данные позволяют Росприроднадзору сопоставлять сведения об участниках оборота и продукции с отчетностью по расширенной ответственности производителей. Так можно выявлять компании, у которых возникает обязанность по утилизации отходов, и проверять полноту представленных ими сведений, уточнила Афанасьева.

Дополнительным источником данных стала система маркировки товаров. Каждой единице продукции присваивается уникальный код, а сведения о производстве и вводе в оборот передаются в систему. В ней фиксируются производитель, вид товара, идентификационный код, а при контрактном производстве — собственник товара и сторонний изготовитель.

Автор

Бухгалтеры

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