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ОСАГО
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ЦБ объяснил порядок возврата переплаты за ОСАГО

Если коэффициент бонус-малус в страховом полисе не совпадает с данными НСИС, водитель может потребовать пересчитать стоимость ОСАГО.

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Россияне могут вернуть переплату за полис ОСАГО, если при его оформлении страховая компания применила неверный коэффициент бонус-малус (КБМ). Об этом Банк России рассказал в своем Telegram-канале.

КБМ отражает аварийность конкретного водителя и влияет на стоимость страховки. За безаварийное вождение коэффициент снижается, а после ДТП по вине водителя — увеличивается.

Минимальный КБМ составляет 0,46. Он позволяет получить скидку 54% на ОСАГО после десяти лет безаварийной езды. Максимальный коэффициент — 3,92, при нем стоимость полиса может увеличиться почти в четыре раза.

Проверить свой КБМ можно бесплатно в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС).

Если водитель считает, что в базе указано неправильное значение, его можно оспорить через онлайн-форму НСИС. К обращению необходимо приложить подтверждающие документы. Ошибка, например, может возникнуть после замены водительского удостоверения или паспорта, если новые данные не были переданы страховщику.

«Если КБМ в полисе не совпадает со значением в базе НСИС — обратитесь в страховую компанию, вам обязаны пересчитать стоимость полиса и вернуть деньги, которые вы переплатили», — сообщили в ЦБ.

КБМ автоматически пересчитывают один раз в год — 1 апреля. Установленное значение действует до 31 марта следующего года и применяется ко всем оформленным в этот период полисам ОСАГО.

Автор

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