Иностранных работников обяжут уведомлять МВД о работе у физлиц

С 2027 года иностранцам, работающим у граждан для личных и домашних нужд, придется сообщать о начале такой деятельности в МВД в течение десяти дней.

МВД подготовило новую форму уведомления о трудовой деятельности иностранных граждан у физических лиц. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Новые требования начнут действовать с 1 января 2027 года. Они предусмотрены поправками в закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», внесенными законом от 26.07.2026 № 241-ФЗ.

Обязанность будет распространяться на временно и постоянно проживающих в России иностранцев, которые работают у физлиц для личных, домашних и других подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Сообщить о начале работы необходимо будет в течение десяти дней. Уведомление можно будет подать непосредственно в территориальный орган МВД, через уполномоченную организацию, отправить по почте с уведомлением о вручении или в электронном виде через Госуслуги.

К уведомлению потребуется приложить копию трудового или гражданско-правового договора. Если договор на выполнение работ или оказание услуг заключен устно, сведения о нем нужно будет указать непосредственно в уведомлении.

Проект приказа МВД устанавливает форму документа и порядок его подачи, в том числе в электронном виде. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2027 года.