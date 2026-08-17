Судебная практика: когда ошибки в сведениях о СОУТ и медосмотрах в ЕФС-1 не лишают скидки к тарифу

Скидку к тарифам взносов на травматизм отменяют из-за недостоверности только в том случае, если по реальным данным права на скидку нет.

СФР установил заводу скидку к тарифу взносов на травматизм в размере 40%.

Но при выездной проверке выяснил, что в сведениях о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров и спецоценки в ЕФС-1 были ошибки.

Страхователь написал неверное общее число рабочих мест, число рабочих мест с проведенной спецоценкой, общее число сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, и число таких работников, прошедших обязательные медосмотры.

Соцфонд отменил скидку на основании того, что поданные сведения недостоверны, и потребовал доплатить страховые взносы в размере 538 тыс. и 46 тыс. рублей пени.

Но суд с этим не согласился.

Правила установления скидки предусматривают ее отмену из-за подачи недостоверных данных страхователем, но в том случае, если окажется, что в соответствии в реальными сведениями права на сидку нет, говорится в постановление АС Волго-Вятского округа от 15.06.2026 по делу № А79-5017/2025.

А в этом случае при расчете скидки исходя из полученных корректных данных ее размер (40%) не изменился, указал суд.

То есть нарушение не привело к занижению суммы подлежащих уплате взносов, поэтому доплачивать страхователь не должен.