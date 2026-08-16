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Маркетплейсы
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После попадания БПЛА загорелся склад Wildberries в Подольске

Сотрудников маркетплейса успели вывести в укрытие. В результате происшествия никто из них не пострадал.

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В ночь на 16 августа беспилотник попал в склад Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске. В здании начался пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В момент атаки сотрудников склада вывели в укрытие, пострадавших среди них нет.

«В Подольске в результате попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто из них не пострадал», — сообщил Воробьев.

В других городах Московской области также зафиксированы повреждения. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, в Кашире повреждено новое здание отдела полиции, в Воскресенске — промышленные объекты.

Кроме того, в Подольске пострадали три человека. Один получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое пострадали при падении беспилотников в районе трассы М-2 и поселка Железнодорожный.

Автор

Бухгалтеры

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