Эксперт рассказала, кому проиндексируют пенсии с 1 октября 2026 года

Выплаты повысят на 4% бывшим сотрудникам силовых структур и военнослужащим.

Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о предстоящем повышении.

«Индексация пенсий для военных пенсионеров происходит обычно с 1 октября. Размер индексации военных пенсий часто отличается от страховых гражданских пенсий. В 2026 году индексация предусмотрена для военных и других силовых структур также в октябре», — уточнила Иванова-Швец.

В 2026 году плановый показатель составляет 4%, но в последние годы фактическое повышение часто превышало первоначальные прогнозы, добавила она.

Так, в 2025 году военнослужащим повысили выплаты на 7,6%.