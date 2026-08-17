Эксперт рассказала, кому проиндексируют пенсии с 1 октября 2026 года
Выплаты повысят на 4% бывшим сотрудникам силовых структур и военнослужащим.
Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о предстоящем повышении.
«Индексация пенсий для военных пенсионеров происходит обычно с 1 октября. Размер индексации военных пенсий часто отличается от страховых гражданских пенсий. В 2026 году индексация предусмотрена для военных и других силовых структур также в октябре», — уточнила Иванова-Швец.
В 2026 году плановый показатель составляет 4%, но в последние годы фактическое повышение часто превышало первоначальные прогнозы, добавила она.
Так, в 2025 году военнослужащим повысили выплаты на 7,6%.
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