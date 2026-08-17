Утильсбор вырос на 40%, но бюджет получил менее 20% годового плана

Поступления утильсбора в федеральный бюджет за семь с половиной месяцев выросли на 40%, однако в казну поступило менее 20% годового плана из-за переноса сроков уплаты по произведенным в России автомобилям на декабрь 2026.

За семь с половиной месяцев 2026 года поступления в федеральный бюджет от утильсбора выросли на 40% и составили 309,2 млрд рублей.

Рост доходов связан с индексацией тарифов, изменением правил расчета сбора и увеличением объемов ввоза автомобилей. Несмотря на положительную динамику, в казну поступило менее 20% от запланированного на год объема в 1,65 трлн рублей.

Минфин ожидает основной приток платежей в конце 2026 года. В ведомстве пояснили, что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России за IV квартал 2025 года и I-III кварталы 2026 года, перенесли на декабрь. Об этом пишут «Известия».

Поступления в бюджет распределяются неравномерно из-за переноса сроков уплаты по произведенным в России автомобилям на декабрь текущего года. Там ожидают, что основная часть платежей поступит ближе к концу 2026 года.

С 1 декабря 2025 года при расчете сбора начали учитывать мощность двигателя свыше 160 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что это существенно увеличило платежи для ряда моделей, а также привело к росту цен на автомобили в среднем на 5-7%.