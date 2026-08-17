Решетников: ожидания бизнесом господдержки должны быть скромными
Глава Минэкономики напомнил, что господдержка включает льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации.
Министр экономразвития Максим Решетников провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, на которой обсуждались меры поддержки и развитие предпринимательства.
«Конечно, ожидания от увеличения бюджетной поддержки, мягко говоря, должны быть скромные.
Все-таки бизнес есть бизнес, особенно сейчас. Мы будем концентрировать, но пойдем системно», — заявил Решетников.
Он добавил, что государственная поддержка бизнеса включает льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации.
Комментарии5
Что будут концентрировать?
?
Вниманию ожидающих прибытия рейса из ....... - идите домой!
а что есть кто ждет?