Решетников: ожидания бизнесом господдержки должны быть скромными

Глава Минэкономики напомнил, что господдержка включает льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации.

Министр экономразвития Максим Решетников провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, на которой обсуждались меры поддержки и развитие предпринимательства.

«Конечно, ожидания от увеличения бюджетной поддержки, мягко говоря, должны быть скромные. Все-таки бизнес есть бизнес, особенно сейчас. Мы будем концентрировать, но пойдем системно», — заявил Решетников.

Он добавил, что государственная поддержка бизнеса включает льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации.