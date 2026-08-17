Муж, жена и налоговая: как вести общий бизнес на двух ИП и не попасть под дробление. Выпуск № 103 подкаста «Налоговое утро»
Иногда семейный бизнес может привести к доначислениям налогов и штрафам.
Представьте: два родственника ведут бизнес на маркетплейсе. У каждого свое ИП на УСН, личный кабинет, но поставщик и складское помещение — общие.
Если сложить прибыль двух ИП, то она выйдет за рамки лимитов на УСН. И здесь ФНС обратит внимание не только на родственные связи, но еще и на необходимость регистрации двух индивидуальных предпринимателей.
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