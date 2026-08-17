Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Дробление бизнеса
Читать 1 мин

Муж, жена и налоговая: как вести общий бизнес на двух ИП и не попасть под дробление. Выпуск № 103 подкаста «Налоговое утро»

Иногда семейный бизнес может привести к доначислениям налогов и штрафам.

1,2 тыс. просмотров116 открытий
1

Представьте: два родственника ведут бизнес на маркетплейсе. У каждого свое ИП на УСН, личный кабинет, но поставщик и складское помещение — общие.

Если сложить прибыль двух ИП, то она выйдет за рамки лимитов на УСН. И здесь ФНС обратит внимание не только на родственные связи, но еще и на необходимость регистрации двух индивидуальных предпринимателей.

Топ выпусков:

Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!

Автор

Обучение для бухгалтеров

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти

Порог входа ниже, чем кажется — особенно если вы уже работаете с системой. Разбираем профессии 1С-разработчика и аналитика: чем занимаются, сколько зарабатывают — и с чего начать путь в IT. 

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти
1
99.6K
Елена Макарова

Комментарии

1
ГлавнаяПодписка