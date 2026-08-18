Сколько стоит собрать ребенка в школу: АКРА назвала средние расходы по стране

Подготовка мальчика к учебному году обойдется родителям в среднем в 17 тысяч рублей, а девочки — в 19 тысяч рублей. Разницу в цене объясняют составом комплекта одежды, который включает больше предметов для учениц.

Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман представила расчеты стоимости школьного набора. Основную часть расходов составляет одежда: 13 тысяч рублей для мальчиков и 15 тысяч рублей для девочек. Приобретение рюкзака потребует еще около 2,7 тысячи рублей, а покупка канцтоваров — чуть более 900 рублей.

«В июне 2026 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика — 17 тысяч рублей, а для девочки — 19 тысяч рублей», — сказала Евгения Траутман.

В базовый комплект для мальчика вошли куртка, две пары брюк, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 тетрадей, альбом, пять ручек, два карандаша и фломастеры. Набор для девочек дополнен платьем, двумя блузками и юбкой.

Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии: средние расходы составляют 12,3 тыс. рублей для мальчика и 14,9 тыс. рублей для девочки. Евгения Траутман уточнила, что в число регионов с самыми доступными наборами также вошли Астраханская и Белгородская области.