Абоненты уже год могут полностью заблокировать рекламные звонки и жаловаться на компании через Госуслуги

Функцией отказа от спам-звонков воспользовались свыше 340 тыс. раз, а обязательная маркировка вызовов от юрлиц позволяет видеть на экране телефона наименование организации.

Абоненты получили право блокировать нежелательный спам в 2025 году, когда вступил в силу федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ. Механизм позволяет полностью исключить входящие рекламные сообщения и звонки от компаний.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что для активации запрета нужно подать заявление оператору связи через личный кабинет или офис компании. Оператор обязан прекратить рассылку и звонки на следующий день после получения обращения. Если спам продолжает поступать, абонент вправе подать жалобу через портал «Госуслуги».

«Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на Госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность — штраф до 1 миллиона рублей», — сказал Вячеслав Володин.

По данным Минцифры, на июль 2026 года функцией отказа от спам-обзвонов воспользовались более 340 тыс. раз. С сентября 2025 года также действует требование об обязательной маркировке вызовов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь на экране телефона при входящем звонке должно отображаться наименование организации.

Ранее ужесточили контроль за деятельностью колл-центров и рекламных площадок, чтобы снизить количество мошеннических действий и навязчивых маркетинговых коммуникаций. Эти меры дополняют общую стратегию по защите абонентов от нежелательного контента.