ФНС: исправить ошибочный документ в системе СПОТ пока нельзя

Налоговики объяснили, что делать при ошибках в документе о предстоящей поставке.

С 1 июня 2026 года введена в промышленную эксплуатацию Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. СПОТ применяется в отношении товаров, ввозимых из государств - членов ЕАЭС в РФ автомобильным транспортом.

Для импортеров при ввозе товаров из Беларуси предусмотрен переходный период до 1 ноября 2026 года.

Документ о предстоящей поставке (ДОПП) подают оператору СПОТ:

за 2 дня до пересечения границы — в общем порядке;

не позднее чем за 4 часа до ввоза товаров — если обеспечительный платеж не нужно вносить (при ввозе с территории другого государства - члена ЕАЭС).

Если ДОПП заполнен правильно и уплачен обеспечительный платеж, заявителю дают QR‑код, подтверждающий право на ввоз товара.

В систему обработки поступающих ДОПП заложен принцип очередности в хронологическом порядке.

Если заявитель нашел ошибки в направленном ДОПП, возможности внести исправления или аннулировать некорректный документ пока нет, предупреждают налоговики.

Но ДОПП будет находиться в очереди на обработку и занимать время. Поэтому, чтобы освободить очередь, заявитель ДОПП формирует обращение с просьбой снять ошибочный ДОПП с очереди на зачисление по такому документу обеспечительного платежа.

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