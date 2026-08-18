Предприниматели заключили более 440 договоров с крупным бизнесом через цифровую платформу МСП.РФ

Цифровая платформа МСП.РФ стала рабочим каналом для производственной кооперации: малые и средние предприятия оформили более 440 договоров, а переговорные сессии привлекли свыше 1,3 тысячи участников.

Малые и средние предприятия продолжают наращивать сотрудничество с крупным бизнесом благодаря сервису «Производственная кооперация и сбыт» на платформе МСП.РФ.

По данным Корпорации МСП, уже заключили более 440 договоров на поставку продукции. Среди направлений лидируют металлообработка (20% договоров), производство одежды (12%), выпуск автокомпонентов (почти 10%), промышленного оборудования (7%) и метизов с комплектующими (5%).

«Сервис помогает вести поиск партнеров и выстраивать сотрудничествонезависимо от региона нахождения предприятий и разницы во времени, без необходимости очного проведения переговоров и встреч. Сегодня на базе МСП.РФ создан реально действующий механизм, через который уже заключено более 440 заключенных между поставщиками из числа малых и средних предприятий и крупным бизнесом», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На МСП.РФ уже размещены запросы более чем на 9 тысяч номенклатурных позиций от 200 российских компаний из 57 регионов. Дополнительно представлены запросы почти на 2 тысячи позиций от 122 зарубежных компаний из 18 стран.

Для усиления коммуникации между поставщиками и крупными заказчиками проводятся переговорные сессии — биржи контактов. На них представители МСП могут презентовать продукцию, уточнить условия сотрудничества и напрямую общаться с менеджерами крупных компаний. Корпорация МСП также информирует участников о мерах государственной поддержки: льготном кредитовании, поручительствах, лизинге и доступе к имуществу. Всего проведено почти 50 таких мероприятий, в которых участвовали более 1,3 тысячи представителей МСП.

Например, сеть «Лемана ПРО» работает с 23 поставщиками из числа МСП, обеспечивая магазины товарами для ремонта, дома и сада. Нижегородская компания «Сэппра» стала партнером белорусского машиностроительного предприятия, поставляя полиамидные крепежные изделия. Петербургская компания «Лоиз» вывела продажи металлорежущего инструмента на новый уровень, став поставщиком сети «ВсеИнструменты.ру».