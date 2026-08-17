⚡️ Итоги дня: экспорт рыбы бьет рекорды, бензин дорожает, спрос на паназиатские блюда вырос в 8 раз, а «горящие туры» в Турцию исчезли

Поставки российской рыбы в Евросоюз (ЕС) в июне 2026 выросли в 1,7 раза по сравнению с маем и достигли €74,9 млн. Это максимальный показатель с ноября 2024 года.

С начала 2026 года по 12 июля розничные цены на российских АЗС на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 7,4% — до 67,03 руб. и 72,14 руб. за 1 л соответственно.

Спрос россиян на готовые блюда паназиатской кухни в первом полугодии 2026 года вырос в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок онлайн-продаж одежды и обуви в России в первом полугодии 2026 г. достиг 1,04 трлн рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По ее данным, это на 16% больше, чем было в январе – июне прошлого года.

Продажи российских полуприцепов в первом полугодии упали на 19,2%.

Большинство опрошенных жителей России, планирующих покупку или уже купивших автомобиль, считают наиболее подходящим для сделки период с апреля по июнь.

Спрос на специалистов по автоматизации в РФ увеличился на 22% за последние пять лет.

Пленочные фотоаппараты возглавили рейтинг самых востребованных винтажных вещей у россиян.

Мосбиржа планирует привлечь на фондовый рынок разработчиков видеоигр.

По итогам первого полугодия доля договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) до года включительно показала рост на 8-10 процентных пунктов, а у отдельных крупных страховщиков — на 30 и более.

«АвтоВАЗ» возобновил работу после обслуживания и модернизации оборудования, проведенных в период единого корпоративного отпуска с 29 июля по 16 августа.

Животные работают вместе с человеком в каждой двенадцатой компании в России, например это кошки, собаки, птицы и лошади.

Более 34 тысяч площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД), заблокированы в России, сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Российский маркет приложений RuStore интегрировал возможность оплаты приложений и игр в Белоруссии через локальные способы.

Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбер.

«Горящие туры» в Турцию исчезли как класс. Теперь чем раньше туристы бронируют отдых в стране, тем дешевле он обходится.

Авиакомпания «Ижавиа» переоформила более 15 тысяч пассажиров на рейсы замещающих перевозчиков. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа» с 1 августа 2026 года.

Ростех запустил серийный выпуск мобильных электроподстанций. По расчетам компании, наличие в регионе от двух до четырех мобильных подстанций позволяет закрыть любую аварийную потребность.

Курортные романы одобряют 24% мужчин и 6% женщин. 40% россиян считают, что муж и жена должны отдыхать только вместе. 53% — за совместный отпуск, но допускают редкие поездки порознь. 5% предпочитают отдыхать раздельно, но иногда готовы ездить вдвоем. И только 2% уверены, что супругам лучше всегда отдыхать по отдельности.