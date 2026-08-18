Реестры .RU и .РФ начали принимать полностью кириллические почтовые адреса

В реестре доменов .RU и .РФ появилась поддержка полностью кириллических почтовых адресов. Теперь при регистрации домена можно указывать почту целиком на родном языке.

В систему регистрации доменных имен в национальных доменах .RU и .РФ внедрили поддержку полностью кириллических адресов электронной почты. Если ранее форма ввода принимала только формат mail@пример.рф, где кириллица допускалась лишь в доменной части, то теперь можно указывать и локальную часть, и домен на кириллице. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе Технического центра Интернет (ТЦИ).

«Мы обновили систему регистрации так, чтобы она корректно принимала и хранила полностью кириллические почтовые адреса. Теперь задача на стороне регистраторов — обеспечить поддержку данного решения», — отметил гендиректор ТЦИ Алексей Рогдев.

Техническая база развивалась постепенно. Стандарт IDNA 2003 года закрепил использование Unicode в доменных именах, а Punycode позволил приложениям распознавать нелатинские домены. После запуска зоны .РФ в 2010 году кириллические домены стали массовыми, но локальная часть почтовых адресов оставалась латиницей. Полностью кириллические адреса стали возможны благодаря стандарту EAI и расширению SMTPUTF8, принятым в 2012 году.

Несмотря на готовность стандарта, инфраструктура поддерживает его частично, хотя прогресс заметен. По данным исследования Координационного центра доменов .RU/.РФ и проекта Поддерживаю.РФ, в зоне .РФ количество почтовых серверов с поддержкой SMTPUTF8 выросло с 1 710 в феврале 2025 года до 1 826 в апреле 2026 года. В зоне .RU — с 21 422 до 24 037.

«Инфраструктура интернационализированных адресов продолжает развиваться. Ежегодно растет число серверов, поддерживающих отправку и прием писем с кириллических адресов, что повышает устойчивость экосистемы национальной почты», — сказала главный аналитик координационного центра Мария Колесникова.

Новая функция в системе регистрации снимает один из оставшихся барьеров: пользователи могут указывать контактный адрес электронной почты на родном языке уже на этапе регистрации домена.