ЦБ установил курсы валют на 17 августа: доллар закрепился выше 84,5, евро приблизился к 97,5

Банк России опубликовал официальные курсы основных валют на 17 августа. Доллар, евро, юань и дирхам ОАЭ синхронно укрепились к рублю.

Центральный банк России обновил официальные валютные котировки на 17 августа. Рубль продемонстрировал ослабление по всему спектру ключевых валют — укрепление затронуло и доллар, и европейскую, и азиатские денежные единицы.

Американская валюта преодолела психологическую отметку 84,5 рубля. Официальный курс установлен на уровне 84,5449 рубля, что на 0,88% выше предыдущего значения в 83,8058 рубля. Евро поднялся до 97,5141 рубля, прибавив 0,79% к прежним 96,7538 рубля. Европейская валюта вплотную приблизилась к рубежу 97,5, который не тестировался в последние торговые сессии.

Заметный рост показал дирхам ОАЭ: валюта Эмиратов укрепилась на 0,88%, достигнув 23,0211 рубля против 22,8198 рубля днём ранее. Китайский юань также завершил торги в плюсе — его курс составил 12,4789 рубля, увеличившись на 0,49% относительно предыдущего показателя в 12,4175 рубля.

Синхронное ослабление рубля аналитики связывают с общерыночной динамикой и коррекцией после периода относительной стабильности национальной валюты. Участники рынка продолжат следить за сигналами регулятора и динамикой внешнеторговых потоков, которые в ближайшие недели могут определить дальнейший вектор движения рубля.

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