ФНС ужесточает контроль: эксперты призвали бизнес проверить НДС до повышения ставки до 22%

Консалтинговые компании фиксируют рост спроса на аудит налоговых вычетов. До конца квартала у предпринимателей остается последний шанс легально снизить фискальную нагрузку и вернуть переплаты за прошлые периоды.

Аналитики рынка налогового консалтинга отмечают: большинство российских компаний на общей системе налогообложения продолжают переплачивать НДС, игнорируя законные механизмы снижения нагрузки. На фоне грядущего повышения базовой ставки до 22% с 2026 года вопрос финансовой ревизии встает особенно остро.

Согласно данным отраслевых экспертов, до 80% переплат возникает из-за внутренних ошибок учета, а не из-за требований законодательства. Среди ключевых проблем — несвоевременное оприходование счетов-фактур, утерянные УПД и неиспользованные вычеты. Налоговый кодекс позволяет заявлять вычеты в пределах трех лет, однако бухгалтерии часто не успевают пересматривать закрытые периоды, фиксируя налог к уплате «по инерции».

Наиболее критичным окном для действий эксперты называют период за 3–4 недели до завершения квартала. Именно в это время финансовые директора видят реальные суммы к уплате и готовы инициировать проверку. Специалисты рекомендуют сосредоточиться на шести точках контроля: сумма НДС, входящий налог, глубина проверяемого периода, качество первичной документации, надежность контрагентов и история прошлых аудитов.

Участники рынка предупреждают: самостоятельный спор с бухгалтерией неэффективен без независимой оценки. Компании, игнорирующие предварительный аудит перед сдачей декларации, рискуют заморозить оборотные средства в бюджете на фоне роста ставки.

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