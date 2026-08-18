Мантуров предложил предприятиям открывать ясли и центры дневного пребывания для детей сотрудников

Первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова обсудили внедрение корпоративного демографического стандарта на предприятиях.

Речь идет про ясли, детские сады, лагеря, группы продленного дня в школах, кружки и секции.

«При необходимости и возможности компаниям следует организовывать такие форматы непосредственно у себя на территории. Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности», — сказал Мантуров

Чиновник отметил, что создание детских групп непосредственно на территории компаний позволит родителям не выбирать между карьерой и семьей. При этом социальная ответственность бизнеса должна сопровождаться поддержкой со стороны государства.

В качестве примера такой поддержки первый он привел налоговые льготы, действующие с 2026 года: выплаты работодателя при рождении ребенка в размере до 1 миллиона рублей теперь освобождены от НДФЛ и страховых взносов.

По итогам встречи министерствам, регионам и госкорпорациям «Ростех» и «Росатом» поручили активнее внедрять корпоративный демографический стандарт. Также ведомствам предстоит проработать дополнительные меры поддержки предприятий, которые заботятся о сотрудниках с детьми.