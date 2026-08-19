Юрист предупредила бизнес о штрафах до 3% выручки за повторные утечки данных

После ужесточения ответственности за нарушения при работе с персональными данными риски выросли не только для компаний с крупными утечками. Поводом для внимания Роскомнадзора могут стать и нарушения на сайте.

С 30 мая 2025 года для бизнеса значительно выросли штрафы за нарушения при обработке персональных данных. Например, по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ для юрлиц штраф составляет от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Об этом «Клерку» рассказала руководитель юридического отдела компании «Хелп Консалтинг» Наталия Рагулина.

Кроме того, появилась отдельная ответственность за неуведомление Роскомнадзора о начале обработки персональных данных. Для организаций штраф может достигать 300 тыс. рублей.

Наиболее серьезные финансовые риски связаны с утечками. При повторном нарушении может применяться оборотный штраф в размере от 1 до 3% годовой выручки компании, но не менее 20 млн рублей, отметила эксперт.

«Если раньше бизнес мог относиться к рискам по 152-ФЗ довольно спокойно, то сейчас однозначно стоит проверить свои процессы, привести в порядок сайт, документы, настроить механизмы защиты персональных данных», — подчеркнула Рагулина.

При этом в зоне риска находятся не только крупные компании. По словам юриста, Роскомнадзор активно использует мониторинг интернет-ресурсов, поэтому внимание регулятора могут привлечь любые сайты, на которых собираются персональные данные клиентов или сотрудников.

Среди распространенных нарушений Рагулина назвала заранее проставленные галочки согласия, объединение согласия на обработку персональных данных и рекламную рассылку в одном чек-боксе, отсутствие опубликованной политики обработки персональных данных и некорректную работу с cookie.

Отдельное согласие может потребоваться и при публикации персональных данных на сайте. В частности, речь идет о размещении ФИО и фотографий сотрудников, отзывов с персональными данными или фотографий клиентов.

Еще один риск возникает непосредственно после утечки. Оператор должен сообщить об инциденте Роскомнадзору в установленный срок. За неуведомление ведомства в течение 24 часов для организаций предусмотрен штраф до 3 млн рублей по ч. 11 ст. 13.11 КоАП РФ.

По словам Рагулиной, по состоянию на 14 августа 2026 года случаев назначения оборотных штрафов за повторные утечки по ч. 15 ст. 13.11 КоАП РФ пока не было.

Эксперт рекомендует компаниям проверить сайты и документы, порядок получения согласий и соответствие фактических процессов положениям внутренних документов. При этом формального оформления документов недостаточно — бизнесу необходимо обеспечить реальную защиту персональных данных сотрудников, клиентов и контрагентов.