Лицензии фармпроизводителей будут приостанавливать на 120 дней за критические нарушения с 15 августа 2026 года

Новый закон усилил требования к качеству лекарственной продукции. При выявлении грубых нарушений предприятия ждут внеплановые проверки в течение 72 часов и возможная приостановка лицензии.

15 августа 2026 года вступил в силу закон, усиливающий контроль за качеством лекарственных препаратов.

Законодатели ввели механизмы оперативного реагирования на нарушения при выпуске медикаментов, которые создают угрозу качеству продукции. Теперь при выявлении критических недочетов лицензию могут приостановить на срок до 120 дней, а в случае неустранения нарушений — аннулировать.

«Новый механизм контроля дополнительно защитит здоровье наших граждан. Позволит своевременно реагировать на нарушения и повысит ответственность самих производителей, тем самым решая задачу по улучшению качества отечественной лекарственной продукции и медицинской помощи», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При обнаружении грубых нарушений на фармацевтическом предприятии контрольные органы обязаны провести внеплановую проверку в течение 72 часов. Такие меры направлены на ужесточение контроля за безопасностью лекарств, поступающих в гражданский оборот.