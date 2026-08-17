Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Лицензирование
Читать 1 мин

Лицензии фармпроизводителей будут приостанавливать на 120 дней за критические нарушения с 15 августа 2026 года

Новый закон усилил требования к качеству лекарственной продукции. При выявлении грубых нарушений предприятия ждут внеплановые проверки в течение 72 часов и возможная приостановка лицензии.

731 просмотр15 открытий

15 августа 2026 года вступил в силу закон, усиливающий контроль за качеством лекарственных препаратов.

Законодатели ввели механизмы оперативного реагирования на нарушения при выпуске медикаментов, которые создают угрозу качеству продукции. Теперь при выявлении критических недочетов лицензию могут приостановить на срок до 120 дней, а в случае неустранения нарушений — аннулировать.

«Новый механизм контроля дополнительно защитит здоровье наших граждан. Позволит своевременно реагировать на нарушения и повысит ответственность самих производителей, тем самым решая задачу по улучшению качества отечественной лекарственной продукции и медицинской помощи», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При обнаружении грубых нарушений на фармацевтическом предприятии контрольные органы обязаны провести внеплановую проверку в течение 72 часов. Такие меры направлены на ужесточение контроля за безопасностью лекарств, поступающих в гражданский оборот.

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
99.2K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка