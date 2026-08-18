Продление единого пособия разрешили оформлять в последний месяц периода

Заявление на продление единого пособия можно подавать в последний месяц текущего периода выплат, что позволяет сохранить непрерывность перечислений.

Родители могут заранее обратиться за назначением пособия на новый срок, чтобы избежать перерывов в получении средств. СФР разъяснил правила подачи документов для непрерывного финансирования.

Подать заявление на новый срок разрешено в последний месяц периода, на который пособие уже назначено. Если ведомство одобрит заявку в этот же срок, выплаты продолжат поступать по привычному графику без задержек.

«Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать начиная с последнего месяца периода действующего назначения», — сказали в Социальном фонде.

При подаче заявления после окончания текущего периода пособие установят с месяца обращения. В таком случае средства поступят на счет в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения.