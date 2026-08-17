В Госдуму внесли законопроект 2026 об обязательной маркировке ИИ-контента
Нужна обязательная маркировка ИИ-контента, которая позволит повысить уровень защиты населения от дезинформации и дипфейков.
17 августа 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект с уточнениями в уже принятый закон о развитии искусственного интеллекта № 243-ФЗ.
Принятый закон не обеспечивает безопасность и права людей, считают авторы инициативы.
Поэтому нужна обязательная маркировка ИИ-контента, которая позволит повысить уровень защиты населения от дезинформации и дипфейков, говорится в пояснительной записке.
Предлагается возложить на лицо, предоставляющее возможность применения больших фундаментальных моделей ИИ, обязанность по маркировке информационного материала, созданного или измененного с применением таких моделей, говорится в документе.
Формат, содержание и порядок размещения маркировки установит кабмин.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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