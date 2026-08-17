В Госдуму внесли законопроект 2026 об обязательной маркировке ИИ-контента

Нужна обязательная маркировка ИИ-контента, которая позволит повысить уровень защиты населения от дезинформации и дипфейков.

17 августа 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект с уточнениями в уже принятый закон о развитии искусственного интеллекта № 243-ФЗ.

Принятый закон не обеспечивает безопасность и права людей, считают авторы инициативы.

Поэтому нужна обязательная маркировка ИИ-контента, которая позволит повысить уровень защиты населения от дезинформации и дипфейков, говорится в пояснительной записке.

Предлагается возложить на лицо, предоставляющее возможность применения больших фундаментальных моделей ИИ, обязанность по маркировке информационного материала, созданного или измененного с применением таких моделей, говорится в документе.

Формат, содержание и порядок размещения маркировки установит кабмин.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.